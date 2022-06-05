На Ямале врачи ПНД обратились в депздрав и к губернатору из-за возможного давления руководства

В психоневрологическом центре Нового Уренгоя разгорается скандал. Медики предъявили претензии к главному врачу Василию Кривогузову, говоря о том, что он якобы оказывает на них давление из-за того, что они не согласны делать работу, которая не входит в их обязанности. Ситуацию на своей странице "Вконтакте" описал профсоюз медработников "Действие".

"Дело в том, что медицинскому персоналу вменяются обязанности, не связанные с их должностными инструкциями. Вся деятельность диспансера направлена на проведение медицинских осмотров (коммерческая составляющая), пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи в стационарах и в поликлинике, не могут получить её в полном объёме, так как основная масса врачей задействована на платных услугах", - отметили в профсоюзе.

Врачи, которые не согласны с таким положением дел и прямо говорят об этом, якобы подвергаются давлению со стороны главного врача диспансера.

"В последние два месяца обстановка накалилась до такой степени, что грамотные специалисты, имеющие огромный опыт, вынуждены увольняться. Анестезиологи-реаниматологи наркологического отделения, "посмевшие" прямо высказать свое мнение в отношении происходящего, незамедлительно получили письменные уведомления о сокращении. Таким образом главный врач хочет избавиться от двух врачей высшей категории. Врачей, от которых в прямом смысле зависит жизнь пациентов, - ежегодно в наркологическом отделении Новоуренгойского ПНД проходят лечение более 500 пациентов с тяжелой наркологической патологией, требующие интенсивного наблюдения и лечения, а порой и неотложной помощи", - говорят в "Действии".

Чтобы защитить свои права, более 30 сотрудников диспансера приняли решение вступить в Общероссийский профсоюз медицинских работников "Действие". Узнав об этом, главный врач ПНД якобы прямо заявил, что сотрудники, вступившие в профсоюз, так или иначе будут уволены. В ответ коллектив наркологического отделения направил письменное обращение в департамент здравоохранения округа и губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. Аестезиологи-реаниматологи, попавшие в немилость к главному врачу, были вынуждены обратиться в прокуратуру Нового Уренгоя с жалобой на действия главного врача ПНД.



"Естественной реакцией со стороны администрации Новоуренгойского ПНД стало усиление давления на коллектив наркологического отделения. Администрация потребовала опровергнуть информацию, изложенную в обращениях. Из-за давления была вынуждена уволиться заведующая наркологическим отделением диспансера, кандидат медицинских наук, врач, отдавший более 15 лет работе в диспансере", - говорят в профсоюзе, уточняя, что отделение осталось без врачебного персонала.

Получить комментарий представителей диспансера к моменту публикации не удалось.