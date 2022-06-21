21 Июня 2022
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Экономика В России
Больница-долгострой в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

За год-два можно завершить все замороженные стройки – Путин

Президент России Владимир Путин считает возможным разобраться со всеми долгостроями в стране за год-два.

"Надо за год-два завершить все замороженные стройки. Мы все время об этом говорим. Можно не начинать что-то новое, но начатое – надо завершать. Ситуацию с долгостроями надо решать", - сказал президент на заседании президиума Госсовета по вопросу строительства и ЖКХ.

При этом Путин признал, что "положение дел в строительстве в связи с санкциями усложнилось". "Доля российских производителей в стройматериалах должна дойти до 90%. А производство стройматериалов до сих пор сильно зависит от иностранного оборудования", - посетовал президент.

"У строительного комплекса колоссальный потенциал как у локомотива экономики, надо произвести там расчистку от бюрократии. Уже убраны многие никому не нужные ограничения, согласования, но в среднем на принятие градостроительного решения может уходить до двух лет. А мы должны сейчас ценить такой ресурс как время", - отметил Путин.  

Теги: долгострой, владимир путин, стройматериалы



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