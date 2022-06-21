РФС планирует возвести центр подготовки на особо охраняемой территории орнитологического парка

Российский футбольный союз (РФС) анонсировал строительство в Краснодарском крае масштабного центра подготовки футбольных сборных, причём одной из причин указана "ненадежность" зарубежных спортивных баз. Утверждается, что центр будет построен на федеральной территории (ФТ) "Сириус".

Однако на самом деле футбольный центр разместится на двух участках Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности, пишет "Ъ". Речь идёт об особо охраняемой природной территории, появившейся в 2010 г. в качестве компенсации за участки, переданные под строительство олимпийских объектов. Учёные предупреждают, что перелётным птицам будет сложно привыкнуть к новым маршрутам. Тем не менее, чиновники намерены снять с парка природоохранные ограничения.

Центр собираются построить на 26 га земель Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности, которые сейчас находятся в собственности Краснодарского края. Их планируют передать в собственность ФТ "Сириус".

"Изначально оба этих участка предлагались РФС администрацией Краснодарского края как фактически не используемые", - заявил "Ъ" источник в РФС.

По его словам, после изучения участков был сделан вывод, что "сельскохозяйственная деятельность на них не ведётся и как орнитологический парк они ценности не представляют". Минприроды РФ заявило изданию, что уже сейчас "отдельные участки федеральной территории "Сириус" частично расположены в границах Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности". Поэтому Минприроды "согласовало проект постановления губернатора Краснодарского края", который предусматривает изменение границ и площади природного орнитологического парка.

"Отметим, что все обременения, связанные с территорией, теперь переходят от региональной администрации к федеральной территории "Сириус", - отмечают в ведомстве. – То есть переходят не только земли, но и обязанность выполнять по закону все природоохранные полномочия".

В распоряжении издания оказалась копия письма Минприроды РФ руководству ФТ "Сириус". Согласно этому документу, природоохранное ведомство не видит "препятствий" в передаче участков орнитологического парка. В письме говорится, что Минприроды "окажет содействие в снятии природоохранных ограничений на земельных участках" и их передаче. В документе говорится об участках площадью 144 га.