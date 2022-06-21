У жительницы Ставрополья выявили сибирскую язву

На Ставрополье у жительницы Рождественская (Изобильненский городской округ) подтвердилась сибирская язва. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков, угрозы ее жизни нет, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Он добавил, что сейчас в доме, де живет заболевшая, проводится дезинфекция и антибиотикопрофилактика у контактных лиц. "Также организована вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними", - рассказал глава региона.

Владимиров заявил, что угрозы распространения болезни нет, тем не менее, с жителями столицы ведут "разъяснительную работу" по поводу соблюдения элементарных гигиенических правил вроде мытья рук.

"Все обстоятельства инцидента, источник появления болезни будут установлены. Соответствующие поручения нашим службам даны", - добавил губернатор.