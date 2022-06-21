21 Июня 2022
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железная дорога путь состав вагон переезд шлагбаум (2012) | Фото: Накануне.ru

Власти Калининграда опубликовали перечень товаров, которые Литва не пропускает в регион

Власти Калининградской области опубликовали перечень товаров, запрещенных для перевозки ж/д транспортом через Литву. Среди прочего в него попали продукты из чугуна и стали, установки для сжижения газа, реактивное топливо, сигары, парфюмерия, бытовая техника дороже 750 евро, икра, этиловый спирт, удобрения и дерево.

Пока регион готовится к изменению транспортной схемы и перевозке всех этих товаров морем, в Москве в МИД вызвали представителя Евросоюза – именно санкции ЕС не позволяют Литве пропускать перечисленные товары из "материковой" части России в Калининград.

Накануне ситуацию прокомментировал губернатор региона Антон Алиханов. "Транспортные трудности, но вполне преодолимые. Самолеты летают, поезда пассажирские спокойно ходят (50 авиарейсов в день), мы ждём гостей и туристов. Литовцы - наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего. Уверен, что договоримся, а если нет, то "счета за ЖКХ" для них снова вырастут и будет поздно жаловаться в домоуправление", - написал глава региона в своем Telegram-канале (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Теги: калининградская область, блокада, товары, литва



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