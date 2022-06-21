21 Июня 2022
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Николай Патрушев (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Секретарь СБ России Патрушев прибыл в Калининградскую область, попавшую в "товарную блокаду" ЕС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Калининградскую область, где проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Северо-Западе России.

Хотя визит проходит на фоне роста напряженности из-за "товарной блокады" Литвы в отношении Калининградской области, визит Патрушева является плановым и был запланирован еще до возникновения проблемы.

Между тем, главу представительства Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера вызвали сегодня в Министерство иностранных дел России для объяснений в связи с ограничением железнодорожного транзита ряда товаров с "материковой" части России в Калининградскую область. Ранее ограничения ввела Литва, ссылаясь на санкции ЕС.

Теги: николай патрушев, калининградская область, блокада, ес, литва



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