Секретарь СБ России Патрушев прибыл в Калининградскую область, попавшую в "товарную блокаду" ЕС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Калининградскую область, где проведет совещание по вопросам нацбезопасности на Северо-Западе России.

Хотя визит проходит на фоне роста напряженности из-за "товарной блокады" Литвы в отношении Калининградской области, визит Патрушева является плановым и был запланирован еще до возникновения проблемы.

Между тем, главу представительства Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера вызвали сегодня в Министерство иностранных дел России для объяснений в связи с ограничением железнодорожного транзита ряда товаров с "материковой" части России в Калининградскую область. Ранее ограничения ввела Литва, ссылаясь на санкции ЕС.