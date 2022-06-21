Губернатор Андрей Травников поблагодарил команду Новосибирской области за успешное выступление на XXI Молодёжных дельфийских играх России

В командном первенстве XXI Молодёжных Дельфийских игр среди региональных делегаций Новосибирская область заняла второе место. Глава региона Андрей Травников встретился с членами команды в правительстве региона и вручил награды победителям, призёрам Игр из новосибирской команды и их наставникам, поблагодарил их за достойное представление региона.

«Спасибо, что продолжаете традицию уверенного представления нашего региона на Дельфийских играх. Новосибирцы уже 16 лет успешно участвуют в этом молодёжном творческом состязании: за всю историю наша команда шесть раз занимала первое место, практически всегда входила в число призёров. И если подвести неофициальный медальный итог участия новосибирцев в играх, то наша команда, наверное, будет самой успешной среди всех региональных команд страны. Эти успехи неслучайны. Они – отражение мощных преподавательских традиций, мощной школы, которая сформировалась в Новосибирской области. Это дополнительное подтверждение, того, что наш регион – главный культурный центр. К нам тянутся таланты, чтобы расти и добиваться успеха. И каждый ваш успех, каждое достижение – вклад в общую копилку формирования имиджа, славы, гордости, истории нашего региона», – подчеркнул Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в этом году региональная команда выступала в конкурсной, фестивальной программах по 25 номинациям, завоевав 29 медалей. Из них – десять золотых, 12 серебряных и семь бронзовых, а также 24 специальных диплома.

Некоторые члены команды, как отметил губернатор, приносят медали региону уже не в первый раз. Почти каждый год побеждает в сложнейшей борьбе и ансамбль народного танца «Сибирские узоры».



Напомним, XXI молодежные Дельфийские игры России проходили в Красноярске с 22 по 27 апреля. В Играх приняли участие 2783 конкурсанта в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных команд из 79 субъектов Российской Федерации. Участники боролись за звание лучших в 34 номинациях классического, народного и современного искусства.