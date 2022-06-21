21 Июня 2022
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Спортивная площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме (2022) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург останется без спортивных товаров "Декатлон"

Последний магазин спортивных товаров "Декатлон" в Екатеринбурге закрывается уже 26 июня. Как следует из информации на сайте компании, из-за "внешних условий" "Декатлон" больше не может обеспечивать поставки товаров, из-за чего работа магазинов по всей стране уже через четыре дня будет временно приостановлена.

Магазин спорттоваров в Екатеринбурге располагался в ТРЦ "Радуга Парк". При этом до 10 июля точка будет работать для возврата покупок. С 27 июня товар также можно будет вернуть на склад. При этом мастерские во всех магазинах также временно прекращают свою деятельность с закрытием сети.

"Декатлон" сообщает, что гарантия на товары также будет действовать и во время закрытия. К сожалению, интернет-магазин также перестает работать после 22.00 26 июня. Все заказы, совершенные до этого времени, компания обещает исполнить.

Теги: Декатлон, Екатеринбург, одежда, спорт



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