Екатеринбург останется без спортивных товаров "Декатлон"

Последний магазин спортивных товаров "Декатлон" в Екатеринбурге закрывается уже 26 июня. Как следует из информации на сайте компании, из-за "внешних условий" "Декатлон" больше не может обеспечивать поставки товаров, из-за чего работа магазинов по всей стране уже через четыре дня будет временно приостановлена.

Магазин спорттоваров в Екатеринбурге располагался в ТРЦ "Радуга Парк". При этом до 10 июля точка будет работать для возврата покупок. С 27 июня товар также можно будет вернуть на склад. При этом мастерские во всех магазинах также временно прекращают свою деятельность с закрытием сети.

"Декатлон" сообщает, что гарантия на товары также будет действовать и во время закрытия. К сожалению, интернет-магазин также перестает работать после 22.00 26 июня. Все заказы, совершенные до этого времени, компания обещает исполнить.