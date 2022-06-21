21 Июня 2022
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Знак &quot;Дорожные работы&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Строители закроют движение по Чкалова в Екатеринбурге до конца июля

АО "Екатеринбургская тепловая компания" на месяц закрывает движение по улице Чкалова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, начиная с 29 июня и по 29 июля на участке улицы от Шаумяна до Депутатской будут проводиться работы по реконструкции магистральной тепловой сети. В этот период весь транспорт будет перенаправлен по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской, Громова.

Представители ЕТК просят жителей города отнестись с понимание к временным неудобствам. После завершения все элементы благоустройства будут восстановлены.

Напомним, что для удобства автомобилистов и пешеходов уральской столицы, вся актуальная информация о проводимых дорожных работах содержится в информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Теги: Чкалова, строители, закрытие, транспорт, движение



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