21 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске риелтора подозревают в мошенничестве с квартирами на 7 млн рублей

В Магнитогорске задержали риелтора по подозрению в мошенничестве с ущербом в размере более 7 млн рублей и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратились местные жители в возрасте от 30 до 60 лет, которые сообщили о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Полицейские установили, что ранее судимая за мошенничество женщина подыскивала людей, находящихся в тяжелом материальном положении, являющихся собственниками квартир и имеющих долги за коммунальные услуги.

Она убеждала их, что из-за большой коммунальной задолженности им отключат жизненно необходимые ресурсы: свет, воду, электричество, газ. Она предлагала потерпевшим продать жилье и приобрести квартиру поменьше, но с ремонтом и без долгов.

Покупатели оформляли на риелтора доверенность на право продажи принадлежащей жилплощади, а также заранее подписывали расписку о получении денег от сделки, которые не получали.

Было установлено, что подозреваемая для придания правомерного вида владения денежными средствами совершила сделку купли-продажи комнаты на сумму 470 тысяч рублей.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: риелтор, мошенничество,



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