Власти хотят создать из драгоценностей Госфонда "мобилизационный запас"

Минфин России предлагает сформировать запас драгоценных металлов, камней и изделий из них на случай мобилизации. Проект поправок в закон появился только сейчас, хотя ведомство анонсировало его разработку еще год назад – до начала военной спецоперации на Украине.

Если законопроект будет принят, власти смогут выделить в составе Госфонда России запасы драгметаллов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны, передает РБК.

Запасы Госфонда учитываются в составе золотовалютных резервов страны и формируются за счет драгоценных металлов и камней: золота, серебра, платины, алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, александритов, природного жемчуга и янтаря. Сейчас фонд пополняется за счет принудительно изъятых или переданных по наследству в пользу государства ценностей, подарков, за счет кладов, найденных на государственных участках.

В законопроекте предлагается наделить правом выделять в Госфонде "мобилизационную долю" президента страны.