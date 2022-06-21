21 Июня 2022
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АО &quot;Мариинский прииск&quot;, изумруд губернаторский (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти хотят создать из драгоценностей Госфонда "мобилизационный запас"

Минфин России предлагает сформировать запас драгоценных металлов, камней и изделий из них на случай мобилизации. Проект поправок в закон появился только сейчас, хотя ведомство анонсировало его разработку еще год назад – до начала военной спецоперации на Украине.

Если законопроект будет принят, власти смогут выделить в составе Госфонда России запасы драгметаллов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны, передает РБК.

Запасы Госфонда учитываются в составе золотовалютных резервов страны и формируются за счет драгоценных металлов и камней: золота, серебра, платины, алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, александритов, природного жемчуга и янтаря. Сейчас фонд пополняется за счет принудительно изъятых или переданных по наследству в пользу государства ценностей, подарков, за счет кладов, найденных на государственных участках.

В законопроекте предлагается наделить правом выделять в Госфонде "мобилизационную долю" президента страны.

Теги: драгоценности, госфонд, запасы, мобилизация, золото



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