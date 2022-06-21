21 Июня 2022
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Общество В России
телевизор, пульт, телевидение (2014) | Фото:

Россиян "подсадят" на сериалы из восточных стран

Российские онлайн-кинотеатры после ухода мейджоров из США и Европы будут увеличивать закупку контента в восточных странах.

Как заявил генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев, платформы и ранее сотрудничали с коллегами из восточных стран, однако теперь взаимодействие станет еще более плотным. "Сейчас понятно, что их станет больше", - сказал он, сообщает ТАСС.

Платформы увеличат число закупок турецких, индийских и корейских фильмов.

Ранее американская компания The Walt Disney Company на фоне событий вокруг Украины приостановила всю деятельность в России. Речь идет о показах фильмов, производстве и лицензировании контента. Аналогичное решение приняла и компания Sony Pictures

 

Теги: сериалы, фильмы, кинотеатры



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