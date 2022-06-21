Россиян "подсадят" на сериалы из восточных стран
Российские онлайн-кинотеатры после ухода мейджоров из США и Европы будут увеличивать закупку контента в восточных странах.
Как заявил генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев, платформы и ранее сотрудничали с коллегами из восточных стран, однако теперь взаимодействие станет еще более плотным. "Сейчас понятно, что их станет больше", - сказал он, сообщает ТАСС.
Платформы увеличат число закупок турецких, индийских и корейских фильмов.
Ранее американская компания The Walt Disney Company на фоне событий вокруг Украины приостановила всю деятельность в России. Речь идет о показах фильмов, производстве и лицензировании контента. Аналогичное решение приняла и компания Sony Pictures.