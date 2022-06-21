21 Июня 2022
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заложники, захват, террористы (2017) | Фото:Накануне.RU

СМИ: с территории "Азота" выпустили около 30 мирных жителей

Украинские боевики выпустили около 30 мирных жителей, удерживаемых на химическом заводе "Азот" в Северодонецке.

Всех посадили в автобус. Куда он направился — пока неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что около 20 мирных жителей самостоятельно вышли с "Азота".

Как сообщалось ранее, заблокированные на "Азоте" в Северодонецке боевики просят о возобновлении переговоров.

Теги: Азот, ЛНР, боевики, заложники



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