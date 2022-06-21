Промпроизводство в России продолжает расти вопреки снижающемуся спросу

Динамика промышленного производства в России в мае составила 4,5% в годовом выражении, а спрос на промпродукцию упал на 4,3%.

Как следует из аналитического обзора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), за первые пять месяцев 2022 года динамика промпроизводства, по расчетам ИПЕМа, составила 6,4%, рост спроса удержался в положительной зоне на уровне 0,7%.

Расчеты Института основываются на косвенных интегральных показателях – потреблении электроэнергии промышленными предприятиями и погрузке на сети железных дорог, сообщают "Ведомости".

Отмечается, что промышленное производство могут разгонять "спящие" заводы и теневой сектор экономики, которые потребляют электричество.

Как сообщалось ранее, "Ростех" может рассмотреть возможность приобретения активов ушедших из РФ западных промышленных компаний. Об этом сообщил руководитель компании Сергей Чемезов.