09 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
нефть кризис рабочий сырьевая промышленность экономика (2012) | Фото:

США запретили импорт нефти и газа из России

Президент США Джо Байден озвучил новые санкции против России - США перестанут закупать в России нефть и газ.

Такое решение приняли обе партии.

США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго, отметил Байден.

Напомним, ранее сенатор Крис Кунс предрек глобальный энергетический кризис, который последует за отказом от российского сырья. Он предупредил, что результатом новых санкций станет дальнейший рост цен на бензин в США и их еще больший всплеск в Европе.

Между тем уже сегодня цены на бензин в США достигли исторического максимума. Сообщается, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений.

Добавим, что нефть сегодня подорожала до 130 долларов за баррель на ожиданиях американских санкций. Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.

Теги: санкции, нефть, газ



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