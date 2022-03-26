В Уфе на два месяца арестовали пятерых марксистов, обвиняемых в участии в террористическом сообществе

В Уфе суд отправил под стражу на два месяца активистов левого движения Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева, Юрия Ефимова и Дмитрия Чувилина, последний является депутатом башкирского Госсовета (Курултая).

Органы предварительного следствия вменяют Дмитриеву и Ефимову публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности, Матисову – создание террористического сообщества. В отношении остальных возбуждены уголовные дела об участии в террористическом сообществе.

По версии следствия, уфимский кружок марксистов, в котором состояли активисты, планировал насильственный захват власти.