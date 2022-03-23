В Белгородской области взорвался снаряд, запущенный с Украины. Есть пострадавшие

В Белгородской области взорвался снаряд, запущенный с территории Украины. Как сообщил в своем telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие.

"Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах. Подробности о состоянии здоровья пострадавших сообщу чуть позднее", - говорится в сообщении.

Гладков также опубликовал снимок взорванного дома.

"Даю поручение моему заместителю по строительству Владимиру Базарову восстановить дом в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, сообщили в СК РФ.