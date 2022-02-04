04 Февраля 2022
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Сотрудники ишимбайской &quot;скорой помощи&quot; (2022) | Фото: профсоюз &quot;Действие&quot;

Ишимбайские медики начали "итальянскую забастовку", но продолжают ездить в неукомплектованных бригадах

Медики ишимбайской "скорой помощи" начали с 4 февраля "итальянскую забастовку", они работают только на одну ставку, но решили продолжить работать в неукомплектованных бригадах из-за роста заболеваемости ковидом.

Врачи выступали против того, что экипажи не укомплектованы по закону, и каждый врач вынужден работать и за себя, и за второго специалиста в бригаде, что сказывается и на качестве выполняемых обязательств, и ведет к выгоранию медиков, а зарплаты тем, кто работает за двоих, а порой за троих, не хватает и на одного.

Как сообщил Накануне.RU лидер протеста Рамиль Разяпов, посовещавшись с коллегами, они пришли к выводу, что в связи с ростом заболеваний и вызовов они все-таки продолжат выезжать в неукомплектованных бригадах по одному. Но их требования остаются прежними.

"Все работают только на ставку. Связано с тем, что у нас многие коллеги заболели и находятся на больничном, сотрудников катастрофически не хватает. Прислали студентов с соседних городов, но они на практике и не являются полноценными работниками. По-прежнему с нами никто не встречался, кроме администрации города Ишимбай во главе с Ишемгуловым Азатом Альбертовичем. Он единственный, кто строит диалог с нами. Обещал со своей стороны сделать все возможное. Но мы понимаем, что по части зарплат они ничего не могут на своем уровне", - поделился информацией врач.

По его данным, сегодня работают четыре бригады вместо семи.

Накануне.RU обратилось в минздрав за официальным комментарием, из пресс-службы ответа на вопросы о том, что делалось для предотвращения забастовки, не поступило.

Напомним, что медсестры в Коломне на днях объявили голодовку протеста.

Теги: итальянская забастовка, ишимбайская скорая помощь, профсоюз действие



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