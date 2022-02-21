21 Февраля 2022
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стая собак (2022) | Фото: vk.com/sev_ural

В Североуральске начинают отлавливать бродячих собак

В Североуральске, где остро стоит проблема со стаями бродячих собак, начинают их отлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на минувшей неделе, как и планировалось, был заключен муниципальный контракт по отлову животных без владельца. Договор будет действовать до 1 октября этого года, подрядчиком выступит ООО "Эверест" (Камышлов).

Как уточнили в мэрии, отлов псов начнется с сегодняшнего дня. Затем их транспортируют в специально оборудованных автомобилях и поместят в приют Камышлова. После всех мероприятий по обращению с животными без владельца (в рамках законодательства) они будут либо пристроены, либо возвращены на прежнее место обитания.

стая собак(2022)|Фото: vk.com/typical_severouralsk

"Убедительно просим жителей Североуральского городского округа не препятствовать отлову животных без владельца, так как проблема с бездомным собаками на территории стоит очень остро, мы все не хотим допустить трагедии", - заключили в мэрии.

Напомним, в январе жители Североуральска (считается вотчиной "Русала") вновь пожаловались, что город оказался буквально оккупирован бродячими псами. Свердловчане боятся повторения трагедии в Забайкалье, где собаки растерзали ребенка.

Теги: собаки, отлов, Североуральск



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