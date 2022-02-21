В Североуральске начинают отлавливать бродячих собак

В Североуральске, где остро стоит проблема со стаями бродячих собак, начинают их отлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на минувшей неделе, как и планировалось, был заключен муниципальный контракт по отлову животных без владельца. Договор будет действовать до 1 октября этого года, подрядчиком выступит ООО "Эверест" (Камышлов).

Как уточнили в мэрии, отлов псов начнется с сегодняшнего дня. Затем их транспортируют в специально оборудованных автомобилях и поместят в приют Камышлова. После всех мероприятий по обращению с животными без владельца (в рамках законодательства) они будут либо пристроены, либо возвращены на прежнее место обитания.

"Убедительно просим жителей Североуральского городского округа не препятствовать отлову животных без владельца, так как проблема с бездомным собаками на территории стоит очень остро, мы все не хотим допустить трагедии", - заключили в мэрии.

Напомним, в январе жители Североуральска (считается вотчиной "Русала") вновь пожаловались, что город оказался буквально оккупирован бродячими псами. Свердловчане боятся повторения трагедии в Забайкалье, где собаки растерзали ребенка.