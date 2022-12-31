Поставщикам разрешили получать оплату долга за газ из недружественных стран в иностранной валюте

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским поставщикам газа проводить расчеты с покупателями из недружественных стран в валюте при взыскании задолженности за поставки газа с таких покупателей или если те сами погашают долг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, расчеты могут производиться в иностранной валюте, указанной в контракте, с использованием специального счета российского поставщика, открытого уполномоченным банком на основании заявления поставщика из России. Задолженность за поставки газа будет считаться погашенной после зачисления средств иностранного покупателя на такой счет.

При этом, погашение задолженности "не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, установленного настоящим указом", - говорится в документе.

Напомним, с 1 апреля в России действует требование, согласно которому плата за газ принимается в рублях. С учетом действующих контрактов, покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в "Газпромбанк", который в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом РФ продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.