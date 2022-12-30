VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" создадут свою мобильную ОС

Российские IT-компании VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" решили вложиться в создание мобильной операционной системы". Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.

Известно, что новая ОС будет базироваться на открытом общедоступном коде Android и платформе, способной заменить Google Mobile Services (GMS). IT-гиганты планируют учредить компанию, которая займется разработкой. Новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент.

Отметим, "Ростелеком" разрабатывает свою ОС "Аврора", предназначенную для использования в корпоративном и государственном секторе "для работы с чувствительными данными". В декабре правительство включило проект "Ростелекома" по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС "Аврора" в "дорожную карту" "Новое общесистемное ПО". Стоимость проекта, который предполагает в том числе выпуск 70 млн устройств, оператор оценивал в 480 млрд руб. до 2030 года. Источник финансирования не утвержден.

Коммерсантъ указывает, что российские власти, решив поддержать разработку новой ОС на базе Android, фактически повторяют путь Huawei. Когда компания в 2018 году лишилась партнерства с Google, попав под санкции США, она начала развивать ОС Harmony на базе открытого Android, магазин приложений AppGallery и платформу Huawei Mobile Service (HMS). В 2021 году число пользователей AppGallery достигло 580 млн, в целом сервисами HMS пользуется 730 млн человек, а к их созданию причастны 5 млн разработчиков.

Запустить платформу мобильных сервисов для ОС на базе открытого Android будет проще, чем для ОС "Аврора", говорит один из источников Коммерсанта. Большинство приложений российских разработчиков уже приспособлено под Android, а их адаптация под "Аврору" потребует времени и вложений: "Поэтому для потребительского сегмента смартфонов и планшетов было решено сделать ОС на Android, тем более что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK".

Разработка экосистемы на базе открытого Android обойдется в разы дешевле, чем проект "Ростелекома", соглашается другой собеседник издания на рынке мобильной разработки: "Такая ОС сможет получать обновления безопасности Android, как и Huawei, они доступны бесплатно на сайте Google, как и сама система". По его мнению, еще проще было бы договориться с Huawei об использовании ее библиотек мобильной разработки в RuStore.

Источник на российском рынке электроники добавляет, что на разработку ОС на базе Android потребуется не более года: "Это выполнимая задача, если компании объединят экспертизу".