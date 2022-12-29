29 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье впервые уклонисту от армии дали реальный срок

Пермский гарнизонный военный суд приговорил прикамца к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за самовольное оставление части. Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на источник, это первый случай в Прикамье, когда уклониста приговорили к реальному сроку.

Военнослужащий из поселка Менделеево, проходивший военную службу по призыву, захотел навестить родственников. Чтобы временно уклониться от ее прохождения, он самовольно покинул войсковую часть и уехал по месту жительства. После он перебрался в Пермь, где проживал у родных и знакомых. В октябре этого года военнослужащий добровольно прибыл в военный следственный отдел следственного комитета РФ по Пермскому гарнизону и заявил о себе. Продолжительность отсутствия в части превысила один месяц – с 14 августа по 2 октября.

В ходе предварительного следствия мужчина заявил, что намерения вовсе уклониться от службы в армии у него не было. Однако признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренном ч. 5 ст. 337 УК РФ. Санкция данной статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.


Теги: уклонист, уклонение от армии, самовольный уход, реальный срок, лишение свободы



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