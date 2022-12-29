29 Декабря 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: yanao.ru

На Ямале мэрию и противотуберкулезный диспансер обязали ликвидировать разлив нефти

В Лабытнанги администрацию города и "Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер" обязали ликвидировать разлив нефтепродуктов на участке по ул. Гагарина в поселке Харп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Основанием для обращения в суд явились результаты прокурорской проверки.

"В мае 2022 года сотрудниками противотуберкулезного диспансера на территории лечебного учреждения в поселке Харп обнаружен разлив нефтепродуктов. Прокуратурой города установлено, что нефтеразлив расположен в границах земельных участков, находящихся во владении администрации Лабытнанги и "Ямало-Ненецкого противотуберкулезного диспансера", которыми мер, направленных на устранение экологического вреда почве, равно как и мер, направленных на предупреждение вреда жизни и здоровью пациентов лечебного учреждения и иных жителей данного поселка, не принято", - говорится в сообщении.

Исковое заявление прокурора Лабытнангским городским судом рассмотрено и удовлетворено.

Теги: разлив нефти, противотуберкулезный диспансер, прокуратура



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