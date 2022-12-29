Над территорией Брянской области работает ПВО, - губернатор

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Клинцовском районе работает ПВО.

"Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале.

Mash сообщает, что украинский дрон был сбит в Унече Брянской области. По данным телеграм-канала, обломки беспилотника упали на автомобиль в промзоне. Предварительно, есть раненый.

Кроме того, Mash утверждает, что ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области. Зенитно-ракетный комплекс С-300 сбил несколько ракет HIMARS. По информации канала, две боеголовки упали в промзону, пострадавших нет.