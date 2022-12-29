Полиция задержала главного редактора югорского СМИ

Полиция задержала главного редактора югорского портала 86.ru (входит в Shkulev Media Holding) Никиту Кифорука , сообщает "Ъ".

У него изъяли рабочий ноутбук, а также рабочий и личный телефоны. Главред издания утверждает, что силовики пытаются установить его связь с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (иностранный агент).

Как сообщало Накануне.RU, сегодня силовики также провели обыски у тюменского журналиста портала 72.ru (также входит в Shkulev Media Holding) Артура Галиева. У него тоже была изъята техника.

По данным ТАСС, в рамках расследования уголовного дела правоохранители начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы". С обысками пришли к людям, которые принимали участие в так называемом "Съезде народных депутатов", который проходил с 4 по 7 ноября в Польше, и выдвигавшихся в сентябре 2022 года на столичных выборах от платформы "ВыДвижение".

"Съезд народных депутатов" принял ряд заявлений и актов против российского руководства. В нем принимали участие ряд эмигрировавших из России политических деятелей, в том числе бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, бывший адвокат Марк Фейгин (признан иностранным агентом). Организатором мероприятия выступил Илья Пономарев.

Ранее Пономарев заявлял о поддержке неких Национальной республиканской армии и легиона "Свобода России". Первая структура занимается диверсиями на российской территории, вторая ведет боевые действия против российской армии на Украине.

Пономарев был депутатом депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, член фракции "Справедливая Россия", член Совета Левого фронта. В июне 2014 года он выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет. Позже он переехал на Украину и получил гражданство этой страны.