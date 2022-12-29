В квартире тюменского журналиста провели обыск по делу Пономарева*

В Тюмени силовики провели обыски в квартире у журналиста Артура Галиева. Об этом он сообщил в своем telegram-канале "Артур мое имя".

По словам Галиева, у него изъяли всю технику: телефон, старый ноутбук. По словам журналиста, силовики пытались установить его связь с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (*признан иностранным агентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии.

"У меня прошел обыск по делу Пономарева. Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается", - пишет Галиев.

По данным ТАСС, в рамках расследования уголовного дела правоохранители начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы". С обысками пришли к людям, которые принимали участие в так называемом "Съезде народных депутатов", который проходил с 4 по 7 ноября в Польше, и выдвигавшихся в сентябре 2022 года на столичных выборах от платформы "ВыДвижение".

"Съезд народных депутатов" принял ряд заявлений и актов против российского руководства. В нем принимали участие ряд эмигрировавших из России политических деятелей, в том числе бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, бывший адвокат Марк Фейгин (признан иностранным агентом). Организатором мероприятия выступил Илья Пономарев.

Ранее Пономарев заявлял о поддержке неких Национальной республиканской армии и легиона "Свобода России". Первая структура занимается диверсиями на российской территории, вторая ведет боевые действия против российской армии на Украине.

Пономарев был депутатом депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, член фракции "Справедливая Россия", член Совета Левого фронта. В июне 2014 года он выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет. Позже он переехал на Украину и получил гражданство этой страны.