28 Декабря 2022
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Фото: Благотворительный фонд РМК

Благотворительный фонд РМК отправит подарки детям с особенностями здоровья из трех регионов

Чудо в виде подарков накануне Нового года придет в дома детей с особенностями здоровья сразу на 10 территориях присутствия Русской медной компании в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, акция "Чудо уже здесь" стартовала в конце 2020 года. Вот уже третий год подряд сладкие и полезные подарки получают дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из многодетных и малоимущих семей.

"Для детей с разными особенностями здоровья у нас подготовлены несколько вариантов подарков. В одном наборе у нас ночник с Bluetooth-колонкой и аппликация, в другом – тесто для лепки и мягкая игрушка. И, конечно, во все наборы входит сладкий подарок. Мы надеемся, что эти подарки порадуют ребят и обязательно найдут полезное применение", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Акция "Чудо уже здесь", которую проводит Благотворительный фонд РМК(2022)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Добровольцы Волонтерского центра РМК объедут около 2,5 тысяч детей в Свердловской и Челябинской областях. 900 наборов получат дети Свердловской области, 1 тыс. 250 – Челябинской области. 250 наборов передано в управление образования Карабашского городского округа для вручения подарков на городском празднике в дни новогодних каникул, 200 – в Кыштым, 200 – в Варненский район, 200 – в Нагайбакский район и 200 – в Сосновский район. Еще 400 наборов отправятся в Оренбургскую область: по 100 наборов отправлены в Орск, в Новоорский район, в Домбаровский район и в Адамовский район.

Акция "Чудо уже здесь", которую проводит Благотворительный фонд РМК(2022)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. За годы работы фонда поддержку получили более 300 тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило более 4 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов.

Фонд уже помог трем тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, разрабатывает социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты, помогает ветеранам и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Теги: РМК, дети, подарки, фонд



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