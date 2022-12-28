Россияской 4G-связью смогут воспользоваться 6 млн человек

Кабмин России рассчитал темпы внедрения сетей 4G и 5G на оборудовании отечественного производства.

Согласно плану, уже в 2023 году 100 тыс. граждан смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе российских решений. Сети 4G на отечественном оборудовании появятся в 2025 году – тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026 году – 10 млн человек, а в 2030 году – 100 млн человек.

Эти цифры включены в дорожную карту "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года. Получать услуги связи с использованием 5G на российском оборудовании в 2024 году будут 300 тыс. человек, в 2025 году – 700 тыс. человек, в 2026 году – 1,5 млн человек, в 2027 году – 5 млн человек, спустя еще три года – 50 млн человек, следует из документа.

В 2023 году сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты в одном городе-миллионнике, в 2024 году – в трех, в 2025 году – в семи, в 2026 году – в 15, в 2027–2030 годах – в 16.

Согласно информации Росстата, на конец декабря в России насчитывалось 15 городов-миллионников: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Пермь, сообщают "Ведомости".

Переход на российское оборудование будет осуществляться постепенно по мере замены иностранного оборудования отечественным.

Напомним, новосибирский разработчик телекомоборудования "Элтекс" в 2023 году должен представить аппаратную платформу для самостоятельного производства базовых станций сотовой связи стандарта 4G и 5G.