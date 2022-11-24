Базовые станции сотовой связи будут собирать из "конструктора"

Новосибирский разработчик телекомоборудования "Элтекс" в 2023 году должен представить аппаратную платформу для самостоятельного производства базовых станций сотовой связи стандарта 4G и 5G.

Решение может поддерживать принцип OpenRAN. О необходимости создания такой платформы говорится в паспорте дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года, подготовленной "Ростехом", "Ростелекомом" и "ИКС холдингом".

Опытно-конструкторские работы по этому проекту должны завершиться до сентября следующего года, следует из дорожной карты. В числе исполнителей указаны "Элтекс" и технологические партнеры. "Элтекс" выбран, потому, что является крупным вендором с реальной производственной базой и уже производит большую номенклатуру изделий.

Базовые станции связи LTE и 5G будут собирать из "конструктора". Это позволит разворачивать сети при помощи доступных в России компонентов, сообщают "Ведомости".

Ранее международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN приостановил членство российских участников "Сколтеха" и МТС. Упоминания о них были удалены с официального сайта альянса.