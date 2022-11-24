Базовые станции сотовой связи будут собирать из "конструктора"

24 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: tomsk.ru

Базовые станции сотовой связи будут собирать из "конструктора"

Новосибирский разработчик телекомоборудования "Элтекс" в 2023 году должен представить аппаратную платформу для самостоятельного производства базовых станций сотовой связи стандарта 4G и 5G.

Решение может поддерживать принцип OpenRAN. О необходимости создания такой платформы говорится в паспорте дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года, подготовленной "Ростехом", "Ростелекомом" и "ИКС холдингом".

Опытно-конструкторские работы по этому проекту должны завершиться до сентября следующего года, следует из дорожной карты. В числе исполнителей указаны "Элтекс" и технологические партнеры. "Элтекс" выбран, потому, что является крупным вендором с реальной производственной базой и уже производит большую номенклатуру изделий.

Базовые станции связи LTE и 5G будут собирать из "конструктора". Это позволит разворачивать сети при помощи доступных в России компонентов, сообщают "Ведомости".

Ранее международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN приостановил членство российских участников "Сколтеха" и МТС. Упоминания о них были удалены с официального сайта альянса.

Теги: сотовая, связь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.09.2022 01:02 Мск Российские компании исключены из альянса по разработке оборудования для 5G
Ранее 29.08.2022 03:18 Мск Ericsson ликвидирует российское представительство


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети