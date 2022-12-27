Илью Яшина* этапировали в Удмуртию - адвокат

Бывшего муниципального депутата Илью Яшина* этапировали из московского СИЗО-4 в ижевский СИЗО-1, сообщила адвокат политика Мария Эйсмонт.

"Илья Яшин* этапировали в СИЗО -1 Удмуртии (г. Ижевск), сообщили нам с Вадимом Прохоровым только что в четвертом изоляторе. (Правда с утра уверяли что он там, и мы три часа прождали в следственном кабинете) Так Илью и его семью (мама как раз записалась 29 на свидание) поздравили с наступающим Новым Годом", - пишет Эйсмонт в соцсети.

Суд приговорил оппозиционера к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. Защита Яшина* обжаловала приговор.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ.