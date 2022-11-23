Илью Яшина* оставили в СИЗО до 10 мая

Российского оппозиционного политика Илью Яшина* (*внесен в реестр Минюста РФ физлиц-иноагентов) оставили под арестом до 10 мая 2023 года.

Яшина* обвиняют в распространении фейков, дискредитирующих российскую армию. По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Мужчина был арестован в июле, хотя уголовное дело связано с Youtube-выпуском от 7 апреля, тогда Яшин* рассказывал о событиях в Буче.

Ожидается, что рассмотрение дела Яшина* в суде начнется 29 ноября.