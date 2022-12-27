27 Декабря 2022
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Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: твиттер

Яшина* этапировали из СИЗО Москвы в другой регион РФ

Российский оппозиционный политик Илья Яшин* (признан иностранным агентом), осужденный на 8,5 лет колонии общего режима за фейки о российских военных, этапирован из Москвы в другой регион.

Об этом заявил в Telegram член Совета по правам человека и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его словам, ранее политик находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Члены столичной ОНК посещали политика в СИЗО два раза, жалоб на условия содержания от Яшина не поступало.

Сейчас место его пребывания неизвестно.

Напомним, защита Яшина обжалует обвинительный приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ в кассационной инстанции, сообщила журналистам адвокат политика Мария Эйсмонт.

Теги: Яшин, оппозиция



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