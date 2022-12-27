В Челябинской области отчим ударил ножом 14-летнего подростка

В Челябинской области местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 14-летнему подростку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 25 декабря в одном из домов деревни Моховички в ходе бытовой ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения пасынку. Подростка доставили в больницу.

Сотрудники полиции по "горячим следам" раскрыли преступление и задержали подозреваемого. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела.