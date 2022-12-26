26 Декабря 2022
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Правительстве оценили возможность вытеснить Россию с мирового рынка нефти, газа и угля

Вице-премьер Александр Новак рассказал, удастся ли когда-либо отрезать Россию от мировых поставок нефти, газа и угля.

"Россия является крупнейшим энергетическим игроком (это 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти) и третьим в мире по поставкам угля. К тому же, мы еще занимаемся нефтехимией, по-прежнему хотим стать крупными игроками на мировом рынке водорода и не отказались от планов по его экспорту. Мы развиваем традиционную и новую энергетику, обладаем уникальными компетенциями в сфере атомной энергетики, технологиями и опытом, которых нет ни у кого в мире", - сказал Новак в интервью ТАСС.

Потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти.

"Поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи", - сказал Новак.

Теги: Александр Новак, Россия, нефть, газ



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