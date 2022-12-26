В Омске отец получил срок за то, что бросал детей на пол

Омский суд приговорил к четырем годам одному месяцу заключения условно местного жителя Эдуарда Юнусова, который бросал на пол с высоты своего роста двух маленьких детей.

Суд установил, что 23 января 2021 г. пьяный 45-летний Юнусов с силой бросил на пол с высоты собственного роста восьмилетнюю падчерицу и пятилетнего сына, которые получили синяки и ссадины. Это засняла на телефон супруга злоумышленника. Она отправила ролик родственнице, разместившей видео в соцсетях. В тот же день правоохранительные органы задержали и арестовали горе-отца, позднее его освободили под подписку о невыезде. Во время следствия выяснилось, что Юнусов неоднократно избивал детей, в воспитательных целях заставлял подолгу стоять в планке на кулаках и истязал их. Мать детей боялась агрессивного супруга, поэтому не сообщала в правоохранительные органы. В марте 2021 г. Юнусова лишили родительских прав.

В итоге суд приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы, прекратив уголовное преследование по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних за примирением сторон. Время нахождения под стражей было зачтено в срок заключения, поэтому агрессор был признан полностью отбывшим наказание. Но прокуратура опротестовала вынесенное решение. Дело было возбуждено после публикации в омских группах соцсетей видео, на котором мужчина по очереди поднимает плачущих мальчика и девочку и кидает их лицом на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Омской области.

"Центральный районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого следственными органами в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), пп. "а, г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). <…> Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года", - сообщила прокуратура.