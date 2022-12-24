Свыше 170 жителей Петербурга получили травмы при падении на скользких тротуарах за последние несколько дней

На фоне некачественной уборки улиц Петербурга от снега и «температурных качелей» все больше горожан травмируются при падении на скользких обледеневших тротуарах. Только за последние четыре дня в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с травмами различной степени тяжести доставлено более 170 жителей Северной столицы. Об этом сообщает телеканал «78», ссылаясь на статистические данные медучреждения.

По словам заведующего отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ им. Джанелидзе Игоря Беленького, в минувшую среду, 21 декабря, в приемное отделение института скорой помощи поступило 80 пациентов. При этом 22 из них были госпитализированы с серьезными травмами. Специалист обратил внимание на тот факт, что в этот день в городе на Неве на улицах наблюдалась гололедица после ледяного дождя.

«Это был первый день, когда мы, как травматологи, почувствовали, что наступила зима», — поделился с журналистами Беленький.

В последующие несколько дней по состоянию на 13:00 24 декабря в данное медучреждение поступило еще 94 петербуржца, поскользнувшихся на нерасчищенных коммунальщиками пешеходных зонах. Из них с тяжелыми травмами госпитализировали 24 человека. Сколько всего за эти дни жителей мегаполиса обратились в травмпункты по всему городу — не известно.

Стоит отметить, что еще во вторник, 20 декабря, главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале предупреждал о приближении циклона «Франциска», который помимо непродолжительной оттепели принес в Северную столицу гололедицу на неубранных дорогах и новую порцию снега. Однако в администрации губернатора города Александра Беглова, судя по всему, не придали значения словам эксперта и не стали менять подход к уборке улиц. Вместо организации работы коммунальных предприятий для эффективной расчистки тротуаров и автомагистралей городской Комитет по благоустройству продолжил рапортовать в соцсетях о якобы упорной борьбе с сугробами на отдельных участках.

Ранее СМИ отмечали, что статистика по полученным петербуржцами травмам при падении на обледеневших «забытых» коммунальными службами улицах показала, какие районы города на Неве убираются от снега лучше. В частности, по данным информационных источников, одним из таких оказался Курортный район, в котором располагается резиденция главы Смольного Александра Беглова.