24 Декабря 2022
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Фото: Первый канал

Чемпионат России по фигурному катанию выиграла подопечная Этери Тутберидзе

Чемпионат России по фигурному катанию в который раз выиграла подопечная Этери Тутберидзе. Но не Камила Валиева, ставшая чемпионкой в прошлом году, а 15-летняя Софья Акатьева.

На соревнованиях в Красноярска Валиева после короткой программы вообще была четвертой, но сумела занять вторую позицию с произвольной программой. Тем не менее, одноклубницу, захватившую лидерство после первого дня турнира, ей обойти не удалось.

Впрочем, Акатьева не смогла откатать свою победную программу чисто. Она упала с тройного акселя, но сделала два четверных тулупа (в том числе в каскаде).

На третьей позиции самая возрастная представительница элиты российского женского катания Елизавета Туктамышева. Она вернулась на пьедестал Чемпионата России спустя восемь лет.  

Теги: чемпионат россии, фигурное катание, этери тутберидзе, софья акатьева, камила валиева, елизавета туктамышева



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