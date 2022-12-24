Чемпионат России по фигурному катанию выиграла подопечная Этери Тутберидзе

Чемпионат России по фигурному катанию в который раз выиграла подопечная Этери Тутберидзе. Но не Камила Валиева, ставшая чемпионкой в прошлом году, а 15-летняя Софья Акатьева.

На соревнованиях в Красноярска Валиева после короткой программы вообще была четвертой, но сумела занять вторую позицию с произвольной программой. Тем не менее, одноклубницу, захватившую лидерство после первого дня турнира, ей обойти не удалось.

Впрочем, Акатьева не смогла откатать свою победную программу чисто. Она упала с тройного акселя, но сделала два четверных тулупа (в том числе в каскаде).

На третьей позиции самая возрастная представительница элиты российского женского катания Елизавета Туктамышева. Она вернулась на пьедестал Чемпионата России спустя восемь лет.