23 Декабря 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: соцсети / скрин

Куйбышевский суд не увидел нарушения прав петербуржцев в уборке снега по иску Баханович

Юрист Ирина Баханович получила определение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга об оставлении без движения ее иска к Комитету по благоустройству и губернатору Александру Беглову об оспаривании бездействия в рамках уборки снега. С учетом изложенных судом основаниями Баханович намерена дополнить поданное ей исковое заявление.

Согласно определению суда, исковое заявление было подано без соблюдения требований ст. ст. 125, 287 КАС РФ, выразившихся в необходимости указать сведения об административном истце и какие именно субъективные права истца нарушаются бездействием ответчиков, а также представить уточненное административное заявление с учетом вышеперечисленных замечаний. На этих основаниях, руководствуясь ст. 130 КАС РФ, Куйбышевский районный суд Петербурга определил оставить иск Баханович об оспаривании бездействия Комблага и губернатора Беглова без движения.

скрин, лп(2022)|Фото: t.me/bloknot_bakhanovich/скрин

Комментируя ситуацию, сама Баханович предположила, что судья, по всей видимости, живет в каком-то другом городе и не понимает, в чем же нарушены ее права. Притом, что юрист приложила к заявлению фототаблицу с указанием и подтверждением конкретных локаций с ненадлежащей уборкой снега.

«Или, может быть, дело в том, что, приняв мой иск, моему примеру последуют горожане и суды захлебнутся в исках? Не переживайте, я обязательно очень подробно распишу, чем же нарушаются мои права», – пообещала Ирина Баханович.

Напомним, административное исковое заявление юриста было зарегистрировано в Куйбышевском районном суде 12 декабря. Баханович требует признать незаконным бездействие губернатора Александра Беглова и Комитета по благоустройству в связи с неудовлетворительной уборкой снега на дорогах регионального значения и неисполнением соответствующих функций контроля за данными процессами ответственных лиц.

Теги: иск бахнович, уборка снега, суд, александр беглов, петербуржцы



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