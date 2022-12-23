На предприятии в Екатеринбурге больше года копились долги по зарплате

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры выплатили долги по зарплате сотрудникам местного предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась на ЗАО "Уралэнерго-Союз". Было установлено, что с июля 2021 по август 2022 года на предприятии образовалась задолженность по зарплате перед 49 работниками на сумму более 3,5 млн рублей.

По итогам проверки глава организации получил представление, а в мировой суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов. Как отметили в прокуратуре, в результате принятых мер задолженность перед людьми полностью погашена.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Сейчас проводится расследование.