23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На предприятии в Екатеринбурге больше года копились долги по зарплате

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры выплатили долги по зарплате сотрудникам местного предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась на ЗАО "Уралэнерго-Союз". Было установлено, что с июля 2021 по август 2022 года на предприятии образовалась задолженность по зарплате перед 49 работниками на сумму более 3,5 млн рублей.

По итогам проверки глава организации получил представление, а в мировой суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов. Как отметили в прокуратуре, в результате принятых мер задолженность перед людьми полностью погашена.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Сейчас проводится расследование.

Теги: зарплата, долги, дело, прокуратура, предприятие, Екатеринбург



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