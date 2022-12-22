22 Декабря 2022
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В Ростовской области нашли часть реактивного двигателя ракеты

Разгонный блок реактивного двигателя ракеты был обнаружен в Константиновском районе Ростовской области.

Специалистами, прибывшими на место, принято решение утилизировать его вместе с остатками топлива путем взрыва. Об этом сообщил глава администрации района Виталий Дьячкин.

"Вы услышите еще один хлопок. Ситуация полностью контролируема", — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что угрозы населению нет.

21 декабря Дьячкин сообщил, что найденная часть ракеты уничтожена.

Во вторник днем жители Константиновска и близлежайших районов услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. В местных telegram-каналах появились фотографии следа в небе.

Местные СМИ пишут, что в сентябре по меньшей мере в четырех городах Ростовской области одновременно услышали очень громкий звук, похожий на взрыв. Выдвигались предположения, что звук такой силы может свидетельствовать о том, что силы ПВО сбили ракету в очень высоких слоях атмосферы.

Теги: ростовская область, взрыв, двигатель ракеты, разгонный блок



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