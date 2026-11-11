Губернатор Пермского края и губернатор ХМАО-Югры номинированы на премию "Гамбургский счет"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук номинированы на премию "Гамбургский счет", передает корреспондент Накануне.RU

Они вошли в шорт-лист премии в номинации "Губернатор года-2026". Третьим претендентом стал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Юбилейная десятая церемония награждения состоится в Москве 18 ноября.



Политическая премия Российской ассоциации по связям с общественностью "Гамбургский счет" учреждена в 2016 году. Ранее победителями в номинации "Губернатор года" становились: Александр Хинштейн (Курская область) – за 2025 год; Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – за 2024 год; Сергей Собянин (Москва) – за 2023 год; Вячеслав Гладков (Белгородская область) – за 2022 год.