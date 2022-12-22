22 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" подвели итог корпоративного проекта "80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ"

"Россети Урал" подвели итог корпоративного социального проекта "80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ", посвященного 80-летию энергосистем "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго". За год к акции присоединились 105 организаций и 2800 сотрудников, а счет бескорыстных добрых поступков подошел к тысяче, сообщили Накануне.RU в компании.

Волонтерский проект был направлен на поддержку незащищенных слоев населения, пожилых людей, экологических движений и приютов для животных.

(2022)|Фото: Россети Урал

В числе добрых инициатив энергетиков был благомаркет "80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ" - площадка, где сотрудники всех регионов присутствия компании приобретают изделия, созданные руками коллег, а вырученные средства направляют прямиком в благотворительные фонды. Так смогла получить помощь семья, усыновившая четырехлетнего мальчика с трудностями в поведении - ранее ребенок сталкивался с жестоким обращением со стороны взрослых. Со всеми членами новой семьи с самого начала работал детский психолог.

"Благодаря благомаркету мы смогли помочь родителям в получении комплексной помощи от специалистов консультативного центра. Сейчас дела обстоят лучше, виден прогресс. Мы надеемся, что через несколько месяцев ребенок сможет полноценно влиться в коллектив детского сада и будет с удовольствием общаться со сверстниками", - рассказала руководитель школы приемных родителей "Дорогами добра" Светлана Блинова.

Пермские энергетики сделали упор на экологической тематике. Волонтеры участвовали в акциях по защите окружающей среды - провели выходные в национальном парке "Таганай", где вместе с молодыми специалистами из Челябинской и Свердловской областей благоустраивали центральную усадьбу, очистили родник в деревне Сильново, заложили сосновую аллею вблизи села Частые, высадили саженцы яблони в Чайковском, провели субботник на территории гидрологического памятника природы "Озеро Кротовское" в Кунгуре, обустроили "Сад соловьев" возле речки Уинки.

(2022)|Фото: Россети Урал

"Очень приятно, что у "Сада соловьев" появились такие единомышленники. Команда "Россети Урал" помогла с уборкой, вывозом мусора и формированием пешеходной тропы. Благодарю за поддержку сада! Мы очень надеемся на плодотворное продолжение сотрудничества", - отметила пермский экоактивист и координатор "Сада Соловьев" Надежда Баглей.

Сотрудники филиала "Челябэнерго" одним из приоритетов выбрали помощь семье и детям. Сборная филиала по футболу провела матч с воспитанниками челябинского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Аистенок", коллеги из Магнитогорска организовали благотворительный сбор для Центра поддержки семьи, материнства и детства "Дом для мамы". Кроме того, коллеги поддерживали такие организации, как центр поддержки детей-инвалидов "Солнышко" в Троицке, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Златоусте, благотворительное движение "Искорка Фонд" и другие учреждения.

"Спасибо челябинским энергетикам за проведенное спортивное мероприятие для ребят! Это очень важная работа для социализации детей и развития коммуникабельности. Благодарим вас за приобретение канцелярских принадлежностей и приятные сюрпризы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - выразила искреннюю благодарность директор МБУ Челябинска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Аистенок" Галина Синьчугова.

(2022)|Фото: Россети Урал

Свердловские энергетики оказали поддержку ребятам из Центра социальной помощи семье и детям "Каравелла" Верх-Исетского района города Екатеринбурга. Сотрудники компании организовали творческие мастер-классы для девочек, субботник, квест в природном парке "Оленьи ручьи", экскурсию в Музее энергетики Урала, футбольный турнир, осенний праздник и организовали поездку в питомник для животных, где детям рассказали об этике взаимодействия с бездомными животными и о том, как важно проявлять доброту и сострадание.

На площадках "Россети Урал" прошли тематические ярмарки с изделиями, созданными в инклюзивных мастерских некоммерческой организации "Благое дело". Сотрудники получили уникальные сюрпризы в честь 23 февраля и 8 марта, а в декабре приобретали авторские поделки для подарков зимних праздников. Вырученные средства с продажи изделий идут на развитие мастерских, где работают люди с ограничениями по здоровью.

(2022)|Фото: Россети Урал

Помогали коллеги трех регионов компании и приютам для бездомных животных: собирали корма и медикаменты, помогали с оплатой лечения, благоустройством передержек для животных и поиском дома для бездомных кошек и собак. Некоторые сотрудники и сами завели питомцев, которые нуждались в человеческой заботе. Энергетики из Перми приютили испуганного плохо видящего кота Семена, а сотрудницы отдела по работе с клиентами из Магнитогорска смогли пристроить в добрые руки кошку с пятью котятами.

(2022)|Фото: Россети Урал

В истории проекта "80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ" было немало случаев, когда помощь требовалась срочно, и энергетики всегда оперативно откликались: будь то участие в ликвидации пожара или спасение кота с опоры линии электропередачи.

Большой коллектив "Россети Урал" своими поступками продемонстрировал, что светлые поступки объединяют людей, а география проекта продолжает расти количественно и качественно. Благодаря вовлеченности персонала, "светлые" инициативы были реализованы в больших и малых городах Урала и Прикамья, охватив даже его самые отдаленные территории. Несмотря на то, что 2022 год подходит к концу, проект живет и продолжает находить отклик в жизни тех, кто на себе ощутил силу сплоченной поддержки команды "80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ".

Теги: Россети Урал, 80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ



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