Пострадавшему при взрыве на заправке в Талице присудили компенсацию

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу студента, пострадавшего при взрыве на газозаправочной станции в Талице.

Напомним, инцидент произошел 23 июня на улице Песчаная: на газовой заправке произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Сразу после этого прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, одним из пострадавших оказался учащийся Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова. В тот день он возвращался с занятий и проходил возле заправки, когда все случилось. В результате взрывной волны юноша получил ожог левого уха первой степени.

Прокурорская проверка показала, что сотрудники ООО "Картельгаз" нарушили требования промышленной безопасности, что привело к возгоранию и хлопку на указанной станции. Надзорное ведомство направило иск в Талицкий районный суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего студента. Суд, изучив представленные документы, взыскал 50 тысяч рублей.

Напомним, что по факту инцидента в Талице расследуется уголовное дело.