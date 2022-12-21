Пострадавшему при взрыве на заправке в Талице присудили компенсацию

21 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Пострадавшему при взрыве на заправке в Талице присудили компенсацию

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу студента, пострадавшего при взрыве на газозаправочной станции в Талице.

Напомним, инцидент произошел 23 июня на улице Песчаная: на газовой заправке произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Сразу после этого прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, одним из пострадавших оказался учащийся Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова. В тот день он возвращался с занятий и проходил возле заправки, когда все случилось. В результате взрывной волны юноша получил ожог левого уха первой степени.

Взрыв на газовой заправке в свердловском городе Талица (2022)|Фото: telegram-канал "Типичная Талица"

Прокурорская проверка показала, что сотрудники ООО "Картельгаз" нарушили требования промышленной безопасности, что привело к возгоранию и хлопку на указанной станции. Надзорное ведомство направило иск в Талицкий районный суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего студента. Суд, изучив представленные документы, взыскал 50 тысяч рублей.

Напомним, что по факту инцидента в Талице расследуется уголовное дело.

Последствия взрыва на газовой заправке в свердловском городе Талица(2022)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Теги: Талица, заправка, взрыв, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.06.2022 10:05 Мск Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на заправке в Талице
Ранее 23.06.2022 15:07 Мск Взрыв на заправке в уральском городе прогремел во время заполнения резервуара газом
Ранее 23.06.2022 14:09 Мск МЧС: в результате взрыва на заправке в Талице пострадали два человека
Ранее 23.06.2022 13:15 Мск В уральском городе рванула газовая заправка. Данные о пострадавших разнятся


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети