21 Декабря 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Пермском крае в 2022 году будет добыто 500 килограммов золота

В Пермском крае в 2022 году будет добыто 500 кг золота, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на замначальника Приволжскнедр Андрея Белоконя.

По данным издания, на рынок золотодобычи Пермского края вышел новый федеральный игрок. Лицензии на разведку на трех участках в Прикамье получила компания из Забайкалья "Нурголд".

Андрей Белоконь сообщил, что в Пермском крае лицензировано 11 месторождений, на которых можно вести добычу золота. Из них задействовано только шесть. В прошлом году в Прикамье было добыто около 400 кг драгоценного металла. Остальные месторождения, где возможна добыча, по разным причинам пока не задействованы и только ждут начала работ.

Еще на 20–25 участков выданы поисковые лицензии, на этих месторождениях предприятия занимаются поисками, чтобы их открыть, поставить на баланс и в дальнейшем получить уже автоматически лицензию на добычу.

"На сегодняшний день нам практически нечего предоставлять в пользование для добычи через аукционы. У нас осталось в нераспределенном фонде три месторождения, они проблемные, их предоставить не так просто. Поэтому мы сейчас фактически занимаемся тем, что предоставляем территории для геологического изучения",— пояснил Белоконь. По его словам, это направление пользуется популярностью. В этом году выдано около семи новых лицензий, в основном в Красновишерском и Горнозаводском районах.

"Потенциал добычи фактически напрямую связан с открытием новых месторождений. На месторождениях Пермского края всего 12 тонн запасов",— уточнил Белоконь.

Стоит отметить, что в Свердловской области ежегодная добыча составляет 6 тонн.

Теги: золото, золотодобыча, Приволжскнедр, Андрей Белоконь, Нурголд



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