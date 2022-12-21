Госдума приняла в третьем чтении скандальный закон о биометрии

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии.

"Новый закон преследует цель лишить сомнительные компании возможности собирать и хранить биометрические данные граждан. За безопасность этих данных теперь будет отвечать государство", - сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Новым законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться.

Напомним, накануне Госдума в спешке и без обсуждения приняла во втором чтении скандальный законопроект о сборе биометрии, который вызвал волну возмущения и текст которого скрывали от общественности.

Как сообщалось, биометрические данные россиян окажутся в руках коммерческой компании - АО "Центр биометрических технологий". Доля государства составит всего 26%. Многие эксперты и общественные деятели уверены, что законопроект проталкивает мощное цифровое лобби, которое получает биометрические данные на десятки миллионов россиян и - инструменты слежки и контроля над людьми.