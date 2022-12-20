20 Декабря 2022
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Политика
Фото: www.taggerd.su

Турборежим: Госдума приняла законопроект о биометрии во втором чтении, в третьем примут уже завтра

Госдума в спешке и без обсуждения приняла во втором чтении скандальный законопроект о сборе биометрии, который вызвал волну возмущения и текст которого скрывали от общественности.

При этом завтра в "турборежиме" примут в третьем чтении уже закон, это пообещал сделать спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что получила более 800 обращений против законопроекта. И она разделяет обеспокоенность людей по поводу утечек биометрических данных.

"Кроме того, общественности не объяснили, с какой целью хотят систематизировать их данные и почему доступ к базам будут иметь коммерческие организации. И, как законодатель, я не понимаю, почему нам сначала предлагают принять закон о создании баз данных, хотя логичнее начинать с закона о защите персональных данных в цифровой среде. Сначала надо продумать механизм защиты и принять его. Как можно принимать такой закон, не предоставив людям право выбора и не обозначив, кто будет отвечать за утечку персональных данных?" - написала она в своем телеграм-канале.

Она добавила, что вместе с фракцией "Справедливая Россия – патриоты – за правду" против законопроекта.

Характерно, что ни поправок, ни новой редакции проекта так не было обнародовано. Что приняли депутаты, людям так и не показали.

Депутат Михаил Делягин заявил, что тоже "проголосовал против электронного концлагеря, пусть и радикально улучшенного и заручившегося поддержкой РПЦ и СПЧ".

"Просто наглядно вижу неспособность государства обеспечивать защиту данных", - написал он.

Как сообщалось, биометрические данные россиян окажутся в руках коммерческой компании - АО "Центр биометрических технологий". Доля государства составит всего 26%. Многие эксперты и общественные деятели уверены, что законопроект проталкивает мощное цифровое лобби, которое получает биометрические данные на десятки миллионов россиян и - инструменты слежки и контроля над людьми.

Теги: биометрия, ЕБС, персональные данные, законопроект



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