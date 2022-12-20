20 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Биометрические данные россиян окажутся в руках коммерческой компании - постановление

Оператором единой биометрической системы (ЕБС) станет АО "Центр биометрических технологий". Об этом говорится в постановлении Правительства РФ. Таким образом, биометрические данные россиян окажутся в руках коммерческой компании.
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Отменено распоряжение Правительства от 22 февраля 2018 года о том, что оператором ЕБС является ПАО "Ростелеком".

Доля "Ростелекома" в уставном капитале АО "ЦБТ" составит 49%, доля государства - 26%. Банку России рекомендовано войти в состав акционеров АО "ЦБТ" с долей 25%. То есть доля государства не составит даже половины акций, потому что Банк России не является государственной организацией.

Опасения общественности полностью подтвердились: управлять биометрией россиян будут коммерсанты. Высказывались опасения, что из коммерческой компании биометрические данные десятков миллионов россиян с еще большей вероятностью могут утечь за границу. Сегодня депутаты принимают законопроект во втором чтении с учетом поправок, которые так и не были обнародованы.

Теги: биометрия, ЕБС, персональные данные



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