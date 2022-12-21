В Челябинской области суд подтвердил нарушения при покупке детского сада за 126 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области поддержал решение УФАС, признавшего нарушение при покупке детского сада с игровой площадкой в Копейске. Нарушения установлены в действиях городской мэрии, управлений образования и по имуществу и "КПД Заказчик", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В конце 2019 года администрация города заключила контракт с "КПД Заказчик" на приобретение помещения для детского сада на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадкой на сумму 126 млн рублей.

Мэрия направила в региональный минобр заявку для получения субсидии при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание. Детская игровая площадка была приобретена без проведения конкурентных процедур. При этом управление образования приобрело без проведения конкурентных процедур благоустроенную детскую игровую площадку.

Нарушители привлечены к административной ответственности.