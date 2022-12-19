19 Декабря 2022
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Фото: roscosmos.ru

Найдено место повреждения обшивки корабля "Союз" на МКС

Роскосмос сообщил об обнаружении возможного места повреждения корабля "Союз МС-22", из-за которого на самом "Союзе" и станции начались опасные неполадки, в том числе поднялась температура.

Для выявления повреждений провели осмотр внешней поверхности корабля. "По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. Специалисты продолжают анализировать поступившие данные. Температура на борту "Союза МС-22" снизилась, оставаясь в пределах нормы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник РИА Новости был более конкретен. "Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи [фиксирует ее в определенном положении]", - сказал инсайдер.

Теги: союз, мкс, поврежддение, обшивка, роскосмос



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