Астронавты из NASA протянули российским коллегам руку помощи в ситуации с "Союзом" – глава Роскосмоса

Коллеги из NASA протянули руку помощи космонавтам на МКС в ситуации с повреждением корабля "Союз МС-22", сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, когда общался с экипажем российского сегмента станции.

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"Передайте привет всему американскому коллективу, они проявили себя в этой ситуации достойно, протянули руку помощи. Но я надеюсь, что мы и сами справимся", - заявил Борисов.

Борисов привел в пример мировым политикам умение экипажа МКС работать вместе в непростых условиях: "Пусть многие политики поучатся у вас".